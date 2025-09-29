Чихиртма. Густой и нежный грузинский суп — готовится из курицы, кукурузной муки и желтков

Этот суп я открыла для себя в Грузии, и с тех пор он стал моим любимым лекарством от хандры и простуды. Чихиртма — это не просто суп, а настоящее объятие в тарелке! Он густой, ароматный, с особой кислинкой от лимона и нежностью от кукурузной муки. Что меня особенно покорило — в нем совсем нет овощей в привычном понимании, а наваристость достигается за счет яично-лимонной заправки. Это блюдо согревает, восстанавливает силы и дарит невероятное чувство уюта.

Нам понадобится: 500 г курицы (бедра или голени), 1 луковица, 3 ст. л. кукурузной муки, 3 яичных желтка, сок 1 лимона, 1 ч. л. куркумы, соль, перец, кинза. Курицу заливаем 2 л воды, варим 40 минут. Бульон процеживаем, мясо отделяем от костей.

Лук мелко режем, обжариваем до прозрачности. Добавляем кукурузную муку и куркуму, прогреваем 2 минуты. Разводим смесь половиной стакана бульона, вливаем обратно в кастрюлю. Варим 10 минут на медленном огне.

В миске взбиваем желтки с лимонным соком. Постепенно вливаем в них половник горячего бульона, постоянно помешивая. Затем возвращаем эту смесь в кастрюлю, непрерывно помешивая. Добавляем курицу, прогреваем 3 минуты, не доводя до кипения. Подаем с кинзой.

