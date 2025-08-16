Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Чемберленский соус ко всем блюдам! Простая заготовка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чемберленский соус ко всем блюдам! Простая заготовка на зиму! Этот густой ароматный соус с карамельными нотками станет изысканным дополнением к мясу. Пряности и томаты создают неповторимый британский шарм!

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг
  • Лук репчатый — 300 г
  • Гвоздика — 6 шт.
  • Душистый перец — 10 горошин
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Рафинированное подсолнечное масло — 5 ст. л.
  • Уксус 9% — 50 мл

Приготовление

  1. Помидоры бланшируйте, сняв кожицу, и нарежьте дольками. Лук нашинкуйте четвертинками колец. В кастрюле соедините помидоры, лук, гвоздику, душистый перец и лавровый лист. Добавьте сахар, соль и подсолнечное масло. Доведите до кипения и тушите 5–7 минут, затем влейте уксус и тщательно перемешайте.
  2. Готовый соус разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Соус идеально подходит к отбивным и котлетам, придавая им благородный вкус.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

соус
салат
помидоры
закатки
закрутки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
