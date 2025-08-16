Чемберленский соус ко всем блюдам! Простая заготовка на зиму! Этот густой ароматный соус с карамельными нотками станет изысканным дополнением к мясу. Пряности и томаты создают неповторимый британский шарм!
Ингредиенты
- Помидоры — 1 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Гвоздика — 6 шт.
- Душистый перец — 10 горошин
- Лавровый лист — 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст. л.
- Рафинированное подсолнечное масло — 5 ст. л.
- Уксус 9% — 50 мл
Приготовление
- Помидоры бланшируйте, сняв кожицу, и нарежьте дольками. Лук нашинкуйте четвертинками колец. В кастрюле соедините помидоры, лук, гвоздику, душистый перец и лавровый лист. Добавьте сахар, соль и подсолнечное масло. Доведите до кипения и тушите 5–7 минут, затем влейте уксус и тщательно перемешайте.
- Готовый соус разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Соус идеально подходит к отбивным и котлетам, придавая им благородный вкус.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.