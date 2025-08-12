Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:30

Соус «Болоньезе» на зиму — сколько ни закатывай, всегда мало!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соус «Болоньезе» на зиму — сколько ни закатывай, всегда мало! Этот насыщенный томатный соус с яркими овощными нотками станет идеальной основой для пасты, пиццы или лазаньи. Готовится один раз — наслаждаетесь всю зиму!

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 кг
  • Болгарский перец — 1,5 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Чеснок — 7–9 зубчиков
  • Томатная паста — 100 г
  • Зелень (базилик зелёный/фиолетовый, петрушка) — 10–12 веточек
  • Мёд — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 30 мл
  • Винный уксус — 50 мл
  • Соль — 1 ст. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Помидоры, перец и чеснок пропустите через мясорубку. В кастрюлю с толстым дном (от 6 л) выложите овощную массу. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости на масле и добавьте к овощам.
  2. Введите томатную пасту, мёд, уксус и все специи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь. Томите 1,5–2 часа без крышки, пока соус не загустеет. За 5 минут до готовности добавьте мелко нарезанную зелень.
  3. Разлейте горячий соус по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде — классика заготовок! Простая закатка.

соус
помидоры
закатки
закрутки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.