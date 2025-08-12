Соус «Болоньезе» на зиму — сколько ни закатывай, всегда мало! Этот насыщенный томатный соус с яркими овощными нотками станет идеальной основой для пасты, пиццы или лазаньи. Готовится один раз — наслаждаетесь всю зиму!
Ингредиенты
- Помидоры — 3 кг
- Болгарский перец — 1,5 кг
- Лук репчатый — 500 г
- Чеснок — 7–9 зубчиков
- Томатная паста — 100 г
- Зелень (базилик зелёный/фиолетовый, петрушка) — 10–12 веточек
- Мёд — 2 ст. л.
- Растительное масло — 30 мл
- Винный уксус — 50 мл
- Соль — 1 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Помидоры, перец и чеснок пропустите через мясорубку. В кастрюлю с толстым дном (от 6 л) выложите овощную массу. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости на масле и добавьте к овощам.
- Введите томатную пасту, мёд, уксус и все специи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь. Томите 1,5–2 часа без крышки, пока соус не загустеет. За 5 минут до готовности добавьте мелко нарезанную зелень.
- Разлейте горячий соус по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.
