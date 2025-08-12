Соус «Болоньезе» на зиму — сколько ни закатывай, всегда мало!

Соус «Болоньезе» на зиму — сколько ни закатывай, всегда мало! Этот насыщенный томатный соус с яркими овощными нотками станет идеальной основой для пасты, пиццы или лазаньи. Готовится один раз — наслаждаетесь всю зиму!

Ингредиенты

Помидоры — 3 кг

Болгарский перец — 1,5 кг

Лук репчатый — 500 г

Чеснок — 7–9 зубчиков

Томатная паста — 100 г

Зелень (базилик зелёный/фиолетовый, петрушка) — 10–12 веточек

Мёд — 2 ст. л.

Растительное масло — 30 мл

Винный уксус — 50 мл

Соль — 1 ст. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.

Приготовление

Помидоры, перец и чеснок пропустите через мясорубку. В кастрюлю с толстым дном (от 6 л) выложите овощную массу. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости на масле и добавьте к овощам. Введите томатную пасту, мёд, уксус и все специи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь. Томите 1,5–2 часа без крышки, пока соус не загустеет. За 5 минут до готовности добавьте мелко нарезанную зелень. Разлейте горячий соус по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

