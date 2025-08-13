Участник СВО из Сербии заявил об угрозах и поджоге его дома

Участник СВО из Сербии заявил об угрозах и поджоге его дома Воевавший на СВО сербский снайпер Берич заявил о поджоге его дома в Чехове

Дом участника боевых действий в Донбассе сербского снайпера Деяна Берича в Чехове подожгли за его взгляды, сообщает ТАСС. По его словам, зарубежные спецслужбы специально ищут в России сербов с финансовыми проблемами для выполнения терактов.

Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо [о властях Сербии]. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове <…>. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб, — сказал Берич.

Снайпер отметил, что в этот день должен был быть дома. Сербский доброволец добавил, что для его устранения одному из граждан Сербии предлагали около 15 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что трое военнослужащих из Байкаловского и Слободо-Туринского районов Свердловской области лишились положенных им доплат за инвалидность. Бойцы получили серьезные ранения в зоне специальной военной операции. В их интересах депутат направил соответствующий запрос в Минобороны.

До этого депутат рассказал о ситуации в Нижнем Тагиле, где многодетную вдову погибшего бойца СВО лишили положенных выплат. Иванов сообщил, что супруга контрактника долгое время не знала о судьбе военного, которого признали пропавшим без вести.