09 августа 2025 в 14:25

Ароматная бомба: говядина в тайном соусе, соседи стучатся в дверь!

Ароматная бомба: говядина в тайном соусе, соседи стучатся в дверь! Ароматная бомба: говядина в тайном соусе, соседи стучатся в дверь! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: густой, дразнящий аромат томленого мяса и пряностей, плывущий по всему подъезду, заставляющий желудки соседей урчать за закрытыми дверями.

Секрет — в долгом томлении и особом ингредиенте, который превращает обычную тушенку в легенду двора. Готовьтесь к стуку в дверь — рецепт придется отдать!

Крупно рубим 800 г говяжьей лопатки. Разогреваем казан, жарим мясо небольшими порциями до румяной корочки, вынимаем. В том же жире пассеруем крупно нарезанные луковицу и морковку. Возвращаем мясо, засыпаем одну столовую ложку сладкой паприки, половину чайной ложки копченой, перемешиваем. Вливаем 500 мл горячего крепкого бульона, добавляем две лаврушки, четыре горошины душистого горошка. Томим под крышкой на самом малом жару полтора часа. Секрет соуса: забросить горсть чернослива, добавить одну ст. л. зернистой горчицы и половину ч. л. вустершира. Тушим еще около часа, пока мясо не станет невероятно мягким, а соус не загустеет до бархатистости. Подавать с картофельным пюре или гречкой. Аромат — гарантия визита соседей!

Ранее мы писали о том, как приготовить рагу из баклажанов со сметаной и сыром! 4 ингредиента для шикарного ужина

