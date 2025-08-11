Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 10:00

Куда деть тонны помидор? Вяленые томаты — готовим деликатес на зиму

Куда деть тонны помидор? Вяленые томаты по-средиземноморски – готовим деликатес на зиму! Эти ароматные томаты с насыщенным вкусом станут изюминкой ваших зимних заготовок. Всего несколько простых шагов – и на вашем столе появится настоящий испанский деликатес!

Ингредиенты

  • Помидоры черри или сливовидные — 1,5 кг
  • Оливковое масло — 200-300 мл
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Сушёные прованские травы — 2 ст.л.
  • Морская соль — 1 ст.л.
  • Сахар — 1 ч.л.
  • Чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Томаты тщательно моют и обсушивают, разрезают вдоль на половинки и выкладывают срезом вверх на противень, застеленный пергаментом. Чеснок очищают и нарезают тонкими пластинами. Помидоры слегка сбрызгивают оливковым маслом, затем равномерно посыпают смесью соли, сахара, молотого перца и прованских трав, между половинками раскладывают дольки чеснока.
  2. Духовку разогревают до 100-120°C, противень с помидорами помещают в духовой шкаф. В электрической духовке томаты сушат 3-4 часа, в газовой – 2-3 часа, пока они не уменьшатся в размере, но сохранят упругость. Готовые вяленые помидоры аккуратно перекладывают в стерильные банки, заливают подогретым оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрывало томаты, и герметично закрывают крышками.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде — классика заготовок! Простая закатка.

