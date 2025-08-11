Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Токаев раскрыл, чем возводимая Росатомом АЭС важна для Казахстана

Токаев: первая в Казахстане АЭС имеет стратегическое значение для страны

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Строительство первой казахстанской АЭС при участии российской госкорпорации «Росатом» имеет стратегическое значение для страны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с победителями международных олимпиад. Атомная электростанция закладывает фундамент долгосрочного развития государства, приводит его слова пресс-служба.

На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией «Росатом». На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС — это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса, — говорится в сообщении.

Ранее состоялась церемония закладки атомной электростанции в Алма-Атинской области рядом с поселком Улькен. В мероприятии участвовал глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, которая выступает партнером проекта. Как отметил представитель российской стороны, сотрудничество начинается с комплексных инженерно-геологических изысканий. В рамках подготовительного этапа казахстанские специалисты передали коллегам из Росатома капсулу с пробами грунта, которые будут тщательно изучены перед основными строительными работами.

