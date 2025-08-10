Помидоры по-корейски: на закатку этих банок вы потратите не больше 20 минут

Помидоры по-корейски — это пикантная закуска с идеальным балансом остроты, сладости и легкой кислинки! Мякоть томатов остается плотной, но пропитывается ароматами специй, а сладкий перец добавляет сочную хрустящую нотку.

На закатку этих банок вы потратите не больше 20 минут, а самое трудное в этом рецепте — нарезать овощи!

Рецепт: нарежьте 1,5 кг плотных помидоров дольками, 2 болгарских перца — соломкой. Добавьте 1 тертую морковь, 3 измельченных зубчика чеснока, пучок рубленой кинзы. Приготовьте заливку: смешайте 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого кориандра, 0,5 ч. л. красного перца. Залейте овощи горячим маринадом, разложите по стерильным банкам, простерилизуйте 10 минут и закатайте.

Через 2 недели салат раскроет вкус — томаты приобретут насыщенный пряный вкус, а перец останется хрустящим.

