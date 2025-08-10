Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 22:01

Помидоры по-корейски: на закатку этих банок вы потратите не больше 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры по-корейски — это пикантная закуска с идеальным балансом остроты, сладости и легкой кислинки! Мякоть томатов остается плотной, но пропитывается ароматами специй, а сладкий перец добавляет сочную хрустящую нотку.

На закатку этих банок вы потратите не больше 20 минут, а самое трудное в этом рецепте — нарезать овощи!

Рецепт: нарежьте 1,5 кг плотных помидоров дольками, 2 болгарских перца — соломкой. Добавьте 1 тертую морковь, 3 измельченных зубчика чеснока, пучок рубленой кинзы. Приготовьте заливку: смешайте 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого кориандра, 0,5 ч. л. красного перца. Залейте овощи горячим маринадом, разложите по стерильным банкам, простерилизуйте 10 минут и закатайте.

Через 2 недели салат раскроет вкус — томаты приобретут насыщенный пряный вкус, а перец останется хрустящим.

Ранее стало известно, как засолить огурцы без уксуса, чтобы получились как из бочки.

помидоры
соленья
домашние заготовки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области
Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине
Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа
«Хотя бы по телефону»: в ФРГ призвали Мерца наладить общение с Путиным
В Колумбии задержали предполагаемого босса мафии
Атака БПЛА на предприятие в Туле привела к смерти мирных жителей
Афтершоки пронеслись по Турции после землетрясения
Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой
В Южной Осетии двое детей пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто
«Легко попасться на уловку»: раскрыт обман ВСУ с набором штурмовиков в тылу
В США рассказали, какое преимущество получит Путин при встрече с Трампом
Беспилотник ВСУ настиг движущийся автомобиль на дороге под Белгородом
«Внимание сместилось»: Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери «Знамение»
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.