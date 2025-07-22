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22 июля 2025 в 20:28

Хрустящие соленые огурцы на зиму без уксуса: получаются как из бочки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие соленые огурцы без уксуса — это классика русской кухни с насыщенным, ярким вкусом. Они получаются ароматными, с приятной кислинкой от естественного брожения и идеальной соленостью. Мякоть остается плотной и хрустящей, а рассол — прозрачным.

Вам понадобится: 2 кг мелких огурцов, соль, чеснок, укроп (зонтики и стебли), листья хрена, смородины и вишни, перец горошком. Огурцы замочите в холодной воде на 2 часа. На дно стерильных банок уложите специи, затем плотно — огурцы, залейте холодным рассолом (2 ст. л. соли на 1 л воды). Накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на три дня, периодически снимая пену. Затем закатайте крышками и храните в прохладе.

Такие огурчики получаются как из бочки! Они будут радовать хрустом на протяжении всего года до следующего дачного сезона.

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огурцы
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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