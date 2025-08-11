Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 15:47

«Ему нет равных»: раскрыто, кто может попытаться сорвать саммит на Аляске

Джабаров: Британия может устроить провокацию для срыва переговоров на Аляске

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Великобритания может устроить провокацию для срыва переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, допустил сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru. По его мнению, Лондону «нет равных» в плане организации диверсий и переворотов.

Может ли Лондон попытаться с помощью провокации сорвать переговоры на Аляске? Да, это главная мотивация. Потому что Лондон давно не представляет собой серьезную военную силу. Однако в плане организации диверсий, переворотов и политических пакостей ему нет равных, — считает Джабаров.

Он отметил, что последствия политических интриг Великобритании видны и на Украине, и в России, и на Ближнем Востоке. Сенатор добавил, что «везде, где побывала нога британских специалистов», возникает нестабильность и скандальные ситуации. Резюмируя, Джабаров подчеркнул, что провокации для Лондона имеют большое значение.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявлял, что украинские силовые структуры активизируют диверсионную деятельность перед предстоящими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне убежден, что последние атаки с использованием дронов не могли быть осуществлены без помощи сообщников на территории России.

Россия
сенаторы
Владимир Джабаров
переговоры
диверсии
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне кинулись скупать валюту: куда лучше всего вложить рубли в августе
В России раскрыли причины тяжелых осложнений ОРВИ у детей
Стали известны подробности развода блогера Лерчек с бывшим мужем
В Подмосковье целые сугробы попали в кадр
Умер писатель и переводчик Евгений Чижов
Названа главная проблема алкогольного рынка России
Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина
Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения
Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале
В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа
Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга
Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать
В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве
Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном
Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.