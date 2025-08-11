«Ему нет равных»: раскрыто, кто может попытаться сорвать саммит на Аляске Джабаров: Британия может устроить провокацию для срыва переговоров на Аляске

Великобритания может устроить провокацию для срыва переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, допустил сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru. По его мнению, Лондону «нет равных» в плане организации диверсий и переворотов.

Может ли Лондон попытаться с помощью провокации сорвать переговоры на Аляске? Да, это главная мотивация. Потому что Лондон давно не представляет собой серьезную военную силу. Однако в плане организации диверсий, переворотов и политических пакостей ему нет равных, — считает Джабаров.

Он отметил, что последствия политических интриг Великобритании видны и на Украине, и в России, и на Ближнем Востоке. Сенатор добавил, что «везде, где побывала нога британских специалистов», возникает нестабильность и скандальные ситуации. Резюмируя, Джабаров подчеркнул, что провокации для Лондона имеют большое значение.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявлял, что украинские силовые структуры активизируют диверсионную деятельность перед предстоящими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне убежден, что последние атаки с использованием дронов не могли быть осуществлены без помощи сообщников на территории России.