Готовлю всего 20 минут! Помидоры по-императорски — обалденная заготовка!

10 августа 2025 в 16:29

Помидоры по-императорски — обалденная заготовка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры по-императорски — королевская закуска за 20 минут. Когда сезон томатов в разгаре, а времени на сложные заготовки нет, этот рецепт становится настоящим спасением! Плотные помидорки с чесноком и зеленью в ароматном рассоле получаются настолько вкусными, что банки опустошаются задолго до наступления холодов. А главное — весь процесс занимает не больше 20 минут, и никакой стерилизации!

Для начала берем небольшие плотные помидоры (около 2 кг) — идеально подходят сорта «сливка» или «черри». Тщательно моем и прокалываем у плодоножки зубочисткой, чтобы не трескались. В стерильные банки укладываем помидоры, перекладывая их 4–5 зубчиками чеснока (на литровую банку), зонтиками укропа и листьями смородины для аромата. В кастрюле доводим до кипения 1,5 л воды, добавляем 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 5 горошин черного перца и 3 лавровых листа. Как только рассол закипит, вливаем 100 мл 9%-ного уксуса и сразу выключаем. Заливаем кипящим маринадом банки с помидорами, прикрываем крышками и оставляем на 5 минут. Затем сливаем рассол обратно в кастрюлю, снова доводим до кипения и заливаем повторно. Сразу закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Секрет успеха — в двойной заливке: она обеспечивает идеальную сохранность без длительной стерилизации. Хранить можно при комнатной температуре в темном месте. Эти помидоры хороши как самостоятельная закуска, в салаты или как добавка к гарнирам. Попробуйте — и вы поймете, почему мы называем их императорскими! Хрустящие, ароматные, с пикантной ноткой чеснока — до весны они точно «не доживут»!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

