На полях в Сумской области лежит большое количество тел украинских военных, заявили авторы Telegram-канала «Северный ветер». В сообщении отмечается, что подразделения 30-го мотострелкового полка продолжают активно уничтожать живую силу противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Для ликвидации солдат ВСУ российские военные используя дроны-камикадзе, говорится в публикации. Кроме того, бойцы ВС РФ атакуют неприятеля с помощью сбросов боеприпасов с БПЛА.

Ранее источники в российских силовых ведомствах сообщили, что командование ВСУ направляет на передовую неподготовленных призывников с целью выявления позиций российской группировки «Север» в Сумской области. После того как огневые точки оказываются раскрыты, в бой вводятся подготовленные украинские подразделения.

Кроме того, родственники военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подтвердили значительные потери подразделения в Сумской области. Согласно данным источника, сами бойцы официально считаются пропавшими без вести. Семьи настаивают на предоставлении любой информации о судьбе своих близких.