Аляска не выдержала наплыва из-за Путина и Трампа RT: в отелях Анкориджа закончились места перед встречей Трампа и Путина

На Аляске наблюдается ажиотажный спрос на гостиничные номера в преддверии возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщила RT специалист туристической индустрии Ирина Дергулева. Так, в Анкоридже — основном туристическом центре региона — уже полностью забронированы все места размещения.

Все номера распроданы. Я сама смотрела места на 14–16 августа. Это обычная практика в сезон, когда с гостиницами напряжёнка, но чтобы было почти везде все сдано... я за свои годы тут не видела ещё такого, — сказала собеседница телеканала.

Ранее стало известно, что в Анкоридже зафиксирован значительный рост цен на гостиничные номера в преддверии встречи лидеров России и США. Стоимость проживания в отдельных отелях увеличилась практически в два раза по сравнению со стандартными расценками.

Вместе с этим в Анкоридже значительно возрос интерес к традиционным русским сувенирам. Как рассказал сотрудник местного сувенирного магазина, наибольшим спросом пользуются матрешки, произведенные в Петропавловске-Камчатском. Основными покупателями изделий с русской символикой стали туристы из европейских стран, особенно из Германии и Дании, а также многочисленные гости из Китая.