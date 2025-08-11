Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 15:53

Аляска не выдержала наплыва из-за Путина и Трампа

RT: в отелях Анкориджа закончились места перед встречей Трампа и Путина

Фото: Global Look Press

На Аляске наблюдается ажиотажный спрос на гостиничные номера в преддверии возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщила RT специалист туристической индустрии Ирина Дергулева. Так, в Анкоридже — основном туристическом центре региона — уже полностью забронированы все места размещения.

Все номера распроданы. Я сама смотрела места на 14–16 августа. Это обычная практика в сезон, когда с гостиницами напряжёнка, но чтобы было почти везде все сдано... я за свои годы тут не видела ещё такого, — сказала собеседница телеканала.

Ранее стало известно, что в Анкоридже зафиксирован значительный рост цен на гостиничные номера в преддверии встречи лидеров России и США. Стоимость проживания в отдельных отелях увеличилась практически в два раза по сравнению со стандартными расценками.

Вместе с этим в Анкоридже значительно возрос интерес к традиционным русским сувенирам. Как рассказал сотрудник местного сувенирного магазина, наибольшим спросом пользуются матрешки, произведенные в Петропавловске-Камчатском. Основными покупателями изделий с русской символикой стали туристы из европейских стран, особенно из Германии и Дании, а также многочисленные гости из Китая.

переговоры
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Путин
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне кинулись скупать валюту: куда лучше всего вложить рубли в августе
В России раскрыли причины тяжелых осложнений ОРВИ у детей
Стали известны подробности развода блогера Лерчек с бывшим мужем
В Подмосковье целые сугробы попали в кадр
Умер писатель и переводчик Евгений Чижов
Названа главная проблема алкогольного рынка России
Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина
Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения
Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале
В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа
Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга
Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать
В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве
Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном
Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.