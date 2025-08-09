Острый соус «Мехикано» — вкус лета в каждой банке! Улетная закатка на зиму! Этот пикантный соус с насыщенным вкусом сливы, сладкого перца и обжигающей ноткой чили станет идеальной добавкой к мясу, шашлыку или простому бутерброду. Готовится один раз — наслаждаетесь всю зиму!
Ингредиенты
- Сливы — 2 кг
- Перец сладкий — 1 кг
- Перец горький (чили) — 6–8 шт.
- Чеснок — 5 головок
- Томатная паста — 500 г
- Сахар — 400 г
- Соль — 3 ст. л.
- Масло подсолнечное — 150 мл
- Уксус 9% — 150 мл
Приготовление
- Сливы моем, удаляем косточки. Перец очищаем от семян. Пропускаем сливы и сладкий перец через мясорубку (или измельчаем блендером). Массу переливаем в кастрюлю с толстым дном, доводим до кипения и варим 30 минут на среднем огне, периодически помешивая.
- Чеснок очищаем, горький перец моем (семена можно оставить для большей остроты). Через мясорубку измельчаем чеснок и чили, добавляем к соусу вместе с томатной пастой, сахаром, солью и маслом. Варим ещё 20 минут, не забывая помешивать. В конце вливаем уксус, даём закипеть и выключаем. Разливаем соус по стерилизованным банкам и закатываем крышками.
