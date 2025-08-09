Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Острый соус «Мехикано» — вкус лета в каждой банке! Улетная закатка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острый соус «Мехикано» — вкус лета в каждой банке! Улетная закатка на зиму! Этот пикантный соус с насыщенным вкусом сливы, сладкого перца и обжигающей ноткой чили станет идеальной добавкой к мясу, шашлыку или простому бутерброду. Готовится один раз — наслаждаетесь всю зиму!

Ингредиенты

  • Сливы — 2 кг
  • Перец сладкий — 1 кг
  • Перец горький (чили) — 6–8 шт.
  • Чеснок — 5 головок
  • Томатная паста — 500 г
  • Сахар — 400 г
  • Соль — 3 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 150 мл
  • Уксус 9% — 150 мл

Приготовление

  1. Сливы моем, удаляем косточки. Перец очищаем от семян. Пропускаем сливы и сладкий перец через мясорубку (или измельчаем блендером). Массу переливаем в кастрюлю с толстым дном, доводим до кипения и варим 30 минут на среднем огне, периодически помешивая.
  2. Чеснок очищаем, горький перец моем (семена можно оставить для большей остроты). Через мясорубку измельчаем чеснок и чили, добавляем к соусу вместе с томатной пастой, сахаром, солью и маслом. Варим ещё 20 минут, не забывая помешивать. В конце вливаем уксус, даём закипеть и выключаем. Разливаем соус по стерилизованным банкам и закатываем крышками.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

