Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 16:08

Водителя едва не убило током из-за упавшего провода в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Коммунарке в Москве водителя ударило током из-за упавшего на его автомобиль провода от мачты освещения, пишет 360.ru со ссылкой на источник. Машина мужчины задымилась и едва не загорелась.

Происшествие случилось на Бачуринской улице. Водителю удалось выбраться из машины самостоятельно.

На место ЧП прибыли медики. Они оказали всю необходимую помощь пострадавшему.

Ранее в Якутске ребенок дотронулся до провода на улице и погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

До этого восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током возле автобусной остановки, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Школьницу поместили в реанимацию местного медучреждения с электротравмой.

Москва
происшествия
пострадавшие
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли причины тяжелых осложнений ОРВИ у детей
Стали известны подробности развода блогера Лерчек с бывшим мужем
В Подмосковье целые сугробы попали в кадр
Умер писатель и переводчик Евгений Чижов
Названа главная проблема алкогольного рынка России
Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина
Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения
Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале
В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа
Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга
Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать
В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве
Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном
Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?
В Госдуме оценили идею вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.