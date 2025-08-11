Водителя едва не убило током из-за упавшего провода в Москве

Водителя едва не убило током из-за упавшего провода в Москве

В Коммунарке в Москве водителя ударило током из-за упавшего на его автомобиль провода от мачты освещения, пишет 360.ru со ссылкой на источник. Машина мужчины задымилась и едва не загорелась.

Происшествие случилось на Бачуринской улице. Водителю удалось выбраться из машины самостоятельно.

На место ЧП прибыли медики. Они оказали всю необходимую помощь пострадавшему.

Ранее в Якутске ребенок дотронулся до провода на улице и погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

До этого восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током возле автобусной остановки, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Школьницу поместили в реанимацию местного медучреждения с электротравмой.