Политолог оценил, сменит ли новый президент Польши курс по Украине Политолог Неменский: Навроцкий продолжит помогать Украине на посту президента

Новый президент Польши Кароль Навроцкий продолжит оказывать поддержку Украине, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский. При этом он считает, что глава государства будет с Киевом строже, чем его предшественник Анджей Дуда. Неменский также обратил внимание, что Навроцкий долго возглавлял Институт национальной памяти.

Он долгое время возглавлял Институт национальной памяти, поэтому для него важно добиться справедливости в вопросах, связанных, например, со Степаном Бандерой, Волынской резней. Украина, напротив, уклоняется от обсуждения этих тем, — считает политолог.

Навроцкий официально стал новым президентом Польши на прошлой неделе, 6 августа. Он принял присягу во время торжественной церемонии инаугурации. Мероприятие прошло с участием Дуды и его супруги. Присутствующие встречали новую президентскую чету аплодисментами и благодарственными возгласами.

Примечательно, что на следующий день после инаугурации Навроцкий поссорился с правительством. Он пошел на конфронтацию с кабмином из-за решения уменьшить масштаб проекта крупнейшего аэропорта в Европе.