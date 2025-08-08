Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:35

Новый президент Польши поссорился с кабмином сразу после инаугурации

Bloomberg: Навроцкий пошел на конфликт с кабмином из-за проекта аэропорта

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий пошел на конфронтацию с кабмином из-за решения уменьшить масштаб проекта крупнейшего аэропорта в Европе, сообщает Bloomberg. Конфликт разгорелся на следующий день после инаугурации нового польского лидера.

Навроцкий заявил в четверг, что он пытается заставить правительство вернуться к предыдущему варианту плана по аэропорту, который включал высокоскоростное железнодорожное сообщение с рядом небольших польских городов, — говорится в публикации.

Премьер-министр страны Польши Дональд Туск в свою очередь призвал президента «не мешать» работе правительства.

Навроцкий официально стал новым президентом Польши, приняв присягу во время торжественной церемонии инаугурации 6 августа. Мероприятие прошло с участием бывшего главы государства Анджея Дуды и его супруги. Присутствующие встречали новую президентскую чету аплодисментами и благодарственными возгласами. Дуда занимал высший государственный пост на протяжении десятилетия, завершив свои полномочия в соответствии с конституционными нормами.

Польша
правительства
Кароль Навроцкий
Дональд Туск
