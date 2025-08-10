Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 12:30

Бомбический салат на зиму – хит сезона! Берем по килограмму всего урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бомбический салат на зиму – хит сезона! Этот яркий овощной салат – настоящий взрыв вкусов и ароматов. Каждый год к весне все банки оказываются пустыми! Попробуйте – и этот рецепт станет вашей любимой заготовкой.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Огурцы свежие — 1 кг

Для маринада

  • Соль — 5 ч.л.
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Уксус 9% — 1 стакан
  • Сахар — 5 ст.л.

Приготовление

  1. Капусту освободите от верхних листьев, нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Помидоры нарежьте дольками, огурцы – кружочками или полукольцами.
  2. Все подготовленные овощи сложите в большую эмалированную кастрюлю. В отдельной миске смешайте растительное масло, уксус, сахар и соль – это будет маринад. Полейте овощи маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте салат на 1 час при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок.
  3. Поставьте кастрюлю с овощами на средний огонь, доведите до кипения и варите 5-10 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу разложите по стерильным банкам и закатайте. Банки переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Этот салат хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясным блюдам.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

