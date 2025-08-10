Бомбический салат на зиму – хит сезона! Берем по килограмму всего урожая

Бомбический салат на зиму – хит сезона! Этот яркий овощной салат – настоящий взрыв вкусов и ароматов. Каждый год к весне все банки оказываются пустыми! Попробуйте – и этот рецепт станет вашей любимой заготовкой.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 1 кг
- Болгарский перец — 1 кг
- Помидоры — 1 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Огурцы свежие — 1 кг
Для маринада
- Соль — 5 ч.л.
- Растительное масло — 1 стакан
- Уксус 9% — 1 стакан
- Сахар — 5 ст.л.
Приготовление
- Капусту освободите от верхних листьев, нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Помидоры нарежьте дольками, огурцы – кружочками или полукольцами.
- Все подготовленные овощи сложите в большую эмалированную кастрюлю. В отдельной миске смешайте растительное масло, уксус, сахар и соль – это будет маринад. Полейте овощи маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте салат на 1 час при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок.
- Поставьте кастрюлю с овощами на средний огонь, доведите до кипения и варите 5-10 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу разложите по стерильным банкам и закатайте. Банки переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.
Этот салат хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясным блюдам.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.