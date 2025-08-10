Бомбический салат на зиму – хит сезона! Берем по килограмму всего урожая

Бомбический салат на зиму – хит сезона! Берем по килограмму всего урожая

Бомбический салат на зиму – хит сезона! Этот яркий овощной салат – настоящий взрыв вкусов и ароматов. Каждый год к весне все банки оказываются пустыми! Попробуйте – и этот рецепт станет вашей любимой заготовкой.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кг

Болгарский перец — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Лук репчатый — 1 кг

Морковь — 1 кг

Огурцы свежие — 1 кг

Для маринада

Соль — 5 ч.л.

Растительное масло — 1 стакан

Уксус 9% — 1 стакан

Сахар — 5 ст.л.

Приготовление

Капусту освободите от верхних листьев, нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Помидоры нарежьте дольками, огурцы – кружочками или полукольцами. Все подготовленные овощи сложите в большую эмалированную кастрюлю. В отдельной миске смешайте растительное масло, уксус, сахар и соль – это будет маринад. Полейте овощи маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте салат на 1 час при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок. Поставьте кастрюлю с овощами на средний огонь, доведите до кипения и варите 5-10 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу разложите по стерильным банкам и закатайте. Банки переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Этот салат хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясным блюдам.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.