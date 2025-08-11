Российский город стал «костью в горле» для всего блока НАТО Военэксперт Артамонов: попытка захвата Калининграда станет катастрофой для НАТО

В последнее время в Польше и США участились разговоры о возможном захвате российского Калининграда, так как этот регион давно вызывает стратегический дискомфорт у стран НАТО, пишет «Царьград». Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с изданием отметил, что причин для беспокойства нет, так как город надежно защищен, любые попытки его захвата приведут к катастрофическим последствиям для НАТО.

Я знаю, что поставленного туда оружия хватит для того, чтобы вся Европа поперхнулась Калининградом. Рассуждающие о его захвате генералы выступают просто как недоучки, — заявил эксперт.

Он также обратил внимание на исторический контекст: город Балтийск, расположенный в Калининградской области, ранее служил базой Третьего рейха, а сейчас в Германии наблюдаются реваншистские настроения. В качестве примера он привел статую курфюрста под Гамбургом, которая раньше стояла в Балтийске. На ее постаменте теперь красуется надпись: «В ожидании возвращения».

Ранее немецкий политик Ральф Нимайер заявил, что НАТО может организовать провокацию в отношении Калининградской области. Он отметил, что западные страны могут использовать в качестве предлога высказывания о якобы осуществляемом Россией глушении GPS-сигналов с территории региона.