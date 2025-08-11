Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 15:38

Российский город стал «костью в горле» для всего блока НАТО

Военэксперт Артамонов: попытка захвата Калининграда станет катастрофой для НАТО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последнее время в Польше и США участились разговоры о возможном захвате российского Калининграда, так как этот регион давно вызывает стратегический дискомфорт у стран НАТО, пишет «Царьград». Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с изданием отметил, что причин для беспокойства нет, так как город надежно защищен, любые попытки его захвата приведут к катастрофическим последствиям для НАТО.

Я знаю, что поставленного туда оружия хватит для того, чтобы вся Европа поперхнулась Калининградом. Рассуждающие о его захвате генералы выступают просто как недоучки, — заявил эксперт.

Он также обратил внимание на исторический контекст: город Балтийск, расположенный в Калининградской области, ранее служил базой Третьего рейха, а сейчас в Германии наблюдаются реваншистские настроения. В качестве примера он привел статую курфюрста под Гамбургом, которая раньше стояла в Балтийске. На ее постаменте теперь красуется надпись: «В ожидании возвращения».

Ранее немецкий политик Ральф Нимайер заявил, что НАТО может организовать провокацию в отношении Калининградской области. Он отметил, что западные страны могут использовать в качестве предлога высказывания о якобы осуществляемом Россией глушении GPS-сигналов с территории региона.

Россия
Калининград
провокации
НАТО
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне кинулись скупать валюту: куда лучше всего вложить рубли в августе
В России раскрыли причины тяжелых осложнений ОРВИ у детей
Стали известны подробности развода блогера Лерчек с бывшим мужем
В Подмосковье целые сугробы попали в кадр
Умер писатель и переводчик Евгений Чижов
Названа главная проблема алкогольного рынка России
Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина
Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения
Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале
В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа
Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга
Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать
В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве
Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном
Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.