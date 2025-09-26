Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Быстрые творожные шарики со сгущенкой: обалденный десерт как в кофейне

Быстрые творожные шарики со сгущенкой: обалденный десерт как в кофейне! Это блюдо станет настоящим хитом вашего чаепития. Золотистые, нежные и тающие во рту, они готовятся всего за несколько минут, а исчезают со стола в рекордные сроки!

Ингредиенты

  • Творог — 400 г
  • Мука пшеничная — 260 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 6 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — для фритюра
  • Сгущенное молоко — для подачи

Приготовление

  1. Яйца взбейте с сахаром до легкой пены. Добавьте творог, соль и соду, тщательно перемешайте. Всыпайте муку частями, замешивая мягкое тесто. Руки смочите водой, формируйте небольшие шарики размером с грецкий орех.
  2. Обжаривайте в разогретом масле (170–180°C) порциями по 3–4 минуты до румяной корочки. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце. Подавайте теплыми со сгущенным молоком.

Совет: для аромата добавьте в тесто ванилин или цедру лимона.

Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.

