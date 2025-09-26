Быстрые творожные шарики со сгущенкой: обалденный десерт как в кофейне

Быстрые творожные шарики со сгущенкой: обалденный десерт как в кофейне! Это блюдо станет настоящим хитом вашего чаепития. Золотистые, нежные и тающие во рту, они готовятся всего за несколько минут, а исчезают со стола в рекордные сроки!

Ингредиенты

Творог — 400 г

Мука пшеничная — 260 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 6 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Масло растительное — для фритюра

Сгущенное молоко — для подачи

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до легкой пены. Добавьте творог, соль и соду, тщательно перемешайте. Всыпайте муку частями, замешивая мягкое тесто. Руки смочите водой, формируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Обжаривайте в разогретом масле (170–180°C) порциями по 3–4 минуты до румяной корочки. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце. Подавайте теплыми со сгущенным молоком.

Совет: для аромата добавьте в тесто ванилин или цедру лимона.

