Творожные пончики «Смешарики»: готовятся просто, при жарке красиво надуваются. Эти золотистые пончики обожают и дети, и взрослые. Они тают во рту, оставляя нежное творожное послевкусие. Идеальный десерт для уютного чаепития — готовится просто, а исчезает с тарелок мгновенно!

Ингредиенты

Творог — 400 г

Мука пшеничная — 300 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 5 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Ванильный сахар — 10 г

Масло растительное — для фритюра

Пудра сахарная — для подачи

Приготовление

Творог протрите через сито, смешайте с яйцами и сметаной. Добавьте сахар, соль, соду и ванильный сахар. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте шарики диаметром 3-4 см. Разогрейте масло в глубокой сковороде (слой 4-5 см). Обжаривайте партиями по 3-4 минуты до румяности, переворачивая. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте в тёплом виде, посыпав сахарной пудрой.

Совет: для цитрусовой нотки добавьте цедру лимона в тесто.

Ранее мы готовили картофельные гнезда с яйцом и колбасой. Быстрый завтрак за 20 минут.