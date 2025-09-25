Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 14:15

Творожные пончики «Смешарики»: готовятся просто, при жарке красиво надуваются

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные пончики «Смешарики»: готовятся просто, при жарке красиво надуваются. Эти золотистые пончики обожают и дети, и взрослые. Они тают во рту, оставляя нежное творожное послевкусие. Идеальный десерт для уютного чаепития — готовится просто, а исчезает с тарелок мгновенно!

Ингредиенты

  • Творог — 400 г
  • Мука пшеничная — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 5 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Масло растительное — для фритюра
  • Пудра сахарная — для подачи

Приготовление

  1. Творог протрите через сито, смешайте с яйцами и сметаной. Добавьте сахар, соль, соду и ванильный сахар. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте шарики диаметром 3-4 см. Разогрейте масло в глубокой сковороде (слой 4-5 см).
  2. Обжаривайте партиями по 3-4 минуты до румяности, переворачивая. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте в тёплом виде, посыпав сахарной пудрой.

Совет: для цитрусовой нотки добавьте цедру лимона в тесто.

Ранее мы готовили картофельные гнезда с яйцом и колбасой. Быстрый завтрак за 20 минут.

Читайте также
Посадите осенью — через год вырастет куст с 50+ бутонами: многолетник-сказка
Общество
Посадите осенью — через год вырастет куст с 50+ бутонами: многолетник-сказка
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Общество
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Проще не бывает: нашинковала, натерла, заправила. Салат-щетка из трех овощей
Общество
Проще не бывает: нашинковала, натерла, заправила. Салат-щетка из трех овощей
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Общество
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Быстрые творожные шарики со сгущенкой: обалденный десерт как в кофейне
Общество
Быстрые творожные шарики со сгущенкой: обалденный десерт как в кофейне
творог
пончики
сырники
десерты
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.