Творожные пончики «Смешарики»: готовятся просто, при жарке красиво надуваются. Эти золотистые пончики обожают и дети, и взрослые. Они тают во рту, оставляя нежное творожное послевкусие. Идеальный десерт для уютного чаепития — готовится просто, а исчезает с тарелок мгновенно!
Ингредиенты
- Творог — 400 г
- Мука пшеничная — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 5 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Ванильный сахар — 10 г
- Масло растительное — для фритюра
- Пудра сахарная — для подачи
Приготовление
- Творог протрите через сито, смешайте с яйцами и сметаной. Добавьте сахар, соль, соду и ванильный сахар. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте шарики диаметром 3-4 см. Разогрейте масло в глубокой сковороде (слой 4-5 см).
- Обжаривайте партиями по 3-4 минуты до румяности, переворачивая. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте в тёплом виде, посыпав сахарной пудрой.
Совет: для цитрусовой нотки добавьте цедру лимона в тесто.
Ранее мы готовили картофельные гнезда с яйцом и колбасой. Быстрый завтрак за 20 минут.