24 сентября 2025 в 09:50

Любимые сырники как в детстве: быстрый и проверенный способ

Рецепт сырников из творога с манкой и без муки

Для приготовления сырников из творога с манкой и без муки вам понадобится: творог (жирность по вкусу) — 300 г, яйца — 1 шт., манная крупа — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., масло — 3 ст. л. для жарки.

Первым делом стоит позаботиться о консистенции творога: если он зернистый, измельчите его блендером или пропустите через сито для получения нежной однородной массы. В подходящей миске смешайте подготовленный творог с манкой и сахаром, после чего вбейте туда одно яйцо. Хорошенько перемешайте массу до полной однородности и оставьте получившееся тесто на четверть часа — это нужно для того, чтобы манка успела немного набухнуть. Тем временем хорошо разогрейте масло на сковороде. Из отстоявшейся творожной массы сформируйте аккуратные сырники и обжарьте их на сковороде с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

Ранее мы рассказали, как приготовить шарлотку по бабушкиному рецепту.

сырники
манная крупа
рецепты
кухня
творог
блюда
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
