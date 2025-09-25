Простое осеннее удовольствие — фаршированные яблоки в медовой шубке: делюсь семейным рецептом

Фаршированные яблоки в медовой шубке представляют собой традиционное осеннее лакомство, которое сочетает натуральную сладость фруктов и согревающий аромат специй. Это блюдо отличается простотой приготовления и способно создать особую уютную атмосферу домашнего вечера.

Для приготовления потребуется: 4 крупных яблока, 2 столовые ложки меда, половина стакана грецких орехов, молотая корица, мускатный орех, имбирь и гвоздика по вкусу, 100 граммов сливочного масла, изюм или другие сушеные ягоды по желанию. Яблоки разрезают пополам, аккуратно удаляют сердцевину с семенами и выкладывают в форму для запекания.

Поверхность яблок смазывают медом, стараясь распределить его равномерно. Грецкие орехи измельчают ножом или в блендере, смешивают с выбранными специями и при желании добавляют сушеные ягоды. Ореховой смесью обильно посыпают яблочные половинки. На каждую порцию выкладывают по небольшому кусочку сливочного масла. Запекают в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до мягкости яблок и появления золотистой карамельной корочки. Подают лакомство теплым, полив образовавшимся соком.

