19 сентября 2025 в 15:55

Готовим пахлаву по-новому: в 5 раз быстрее и так же вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивая пахлава — это упрощенная версия восточной сладости, которая сохраняет все вкусовые качества классического десерта, но требует минимальных усилий в приготовлении. Использование готового слоеного теста значительно сокращает время готовки, а сочетание орехов, меда и специй создает неповторимый восточный аромат. Этот десерт станет прекрасным завершением любого застолья и поразит гостей своей нежностью.

Для приготовления потребуется 250 г грецких орехов, 150 г сахара, 1 яйцо для начинки, 500 г бездрожжевого слоеного теста, мед для пропитки и 15 целых орехов для украшения. Орехи измельчают в блендере с сахаром и яйцом до однородной консистенции. Готовое тесто раскатывают в прямоугольник, разрезают на три части и равномерно распределяют начинку. Каждый пласт сворачивают в рулет, нарезают на порционные кусочки и слегка прижимают. Поверхность смазывают взбитым яйцом и украшают половинками орехов. Выпекают в разогретой до 190 градусов духовке 15 минут, затем обильно смазывают медом и продолжают выпекать еще 10 минут до золотистого цвета. Готовая пахлава получается хрустящей снаружи и сочной внутри, с идеальным балансом сладости меда и орехового вкуса.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
десерты
орехи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
