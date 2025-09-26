Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:30

Стала известна погода в Санкт-Петербурге до 3 октября

Метеоролог Ильин: в Санкт-Петербурге не ожидается сильных осадков до 3 октября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на протяжении недели c 29 сентября по 3 октября не ожидается существенных осадков, за исключением выходных, когда будут возможны слабые кратковременные дожди, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Небо будет преимущественно малооблачным.

Температура воздуха на рабочей неделе: по ночам не жарко — от +3 до +6 градусов, днем — плюс 12–14. В выходные по ночам ожидается более облачная погода, из-за чего потеплеет до плюс 11–13 градусов, днем — от +13 до +16. Атмосферное давление до четверга продержится на уровне 772–774 миллиметра ртутного столба, а затем начнет падать. В пятницу оно опустится до 760, в субботу и воскресенье — рухнет до 748–750 миллиметров ртутного столба, — рассказал он.

По его словам, ветер будет переменных направлений и слабый, до 3 метров в секунду. В пятницу он подует с юго-запада и начнет усиливаться до 3–6 метров в секунду, в субботу и воскресенье — 7–12 метров в секунду, временами 4 октября порывы до 17 метров в секунду.

Как ранее рассказал NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов, начало октября может оказаться необычайно теплым. По его словам, пока все свидетельствует в пользу того, что в Центральную Россию во второй раз придет бабье лето.

погода
Санкт-Петербург
синоптики
прогнозы
Максим Ширяев
М. Ширяев
