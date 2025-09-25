Появилось видео с обезумевшей петербурженкой, выбившей дверь автобуса ногой

В Санкт-Петербурге местная жительница выбила дверь автобуса ногой, поскольку водитель пропустил ее остановку, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Женщина вину не признала и заявила, что не видит в случившемся ничего противозаконного. Суд арестовал ее на пять суток.

В общественном месте громко кричала, выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, нарушала общественный порядок, при этом разбила стекло двери автобуса ударом ногой, — сказано в сообщении.

Ранее в Бишкеке в автобусе произошел конфликт между двумя беременными женщинами, после которого одна из них была госпитализирована с тяжелыми побоями. Пассажирка с коляской потребовала уступить ей место, а после отказа схватила оппонентку за волосы и начала избивать, нанося удары по животу. Потерпевшая потеряла сознание, нападавшая задержана.

В подмосковной Балашихе до этого женщина в хиджабе избила восьмилетнюю дочь у подъезда дома за то, что ей пришлось искать ее по всему двору. Следственный комитет возбудил уголовное дело.