25 августа 2025 в 12:00

Быстрые куриные ножки на кабачковой подушке! Вкуснейшее блюдо без хлопот

Быстрые куриные ножки на кабачковой подушке! Вкуснейшее блюдо без хлопот! Это сочное и ароматное блюдо для сытного семейного ужина. Нежное мясо на овощной подушке с кабачками готовится просто, а результат восхищает!

Ингредиенты

  • Куриные голени — 800 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Паприка — 2 ч. л.
  • Сушёный чеснок — 2 ч. л.
  • Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.
  • Картофель — 4–5 шт.
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидор — 1–2 шт.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Куриные голени смешайте со сметаной, соевым соусом, паприкой, сушёным чесноком и перцем, затем оставьте мариноваться на 30 минут. Картофель и кабачок нарежьте кубиками, лук полукольцами, болгарский перец соломкой, а помидор дольками.
  2. Овощи выложите в форму для запекания, посолите и перемешайте. Сверху разместите маринованные куриные ножки. Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 40–60 минут до румяности курочки и готовности овощей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

курица
овощи
кабачки
простой
Ольга Шмырева
О. Шмырева
