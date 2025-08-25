Быстрые куриные ножки на кабачковой подушке! Вкуснейшее блюдо без хлопот! Это сочное и ароматное блюдо для сытного семейного ужина. Нежное мясо на овощной подушке с кабачками готовится просто, а результат восхищает!
Ингредиенты
- Куриные голени — 800 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Паприка — 2 ч. л.
- Сушёный чеснок — 2 ч. л.
- Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.
- Картофель — 4–5 шт.
- Кабачок — 1 шт. (средний)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Помидор — 1–2 шт.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Куриные голени смешайте со сметаной, соевым соусом, паприкой, сушёным чесноком и перцем, затем оставьте мариноваться на 30 минут. Картофель и кабачок нарежьте кубиками, лук полукольцами, болгарский перец соломкой, а помидор дольками.
- Овощи выложите в форму для запекания, посолите и перемешайте. Сверху разместите маринованные куриные ножки. Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 40–60 минут до румяности курочки и готовности овощей. Приятного аппетита!
