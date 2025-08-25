Быстрые куриные ножки на кабачковой подушке! Вкуснейшее блюдо без хлопот! Это сочное и ароматное блюдо для сытного семейного ужина. Нежное мясо на овощной подушке с кабачками готовится просто, а результат восхищает!

Ингредиенты

Куриные голени — 800 г

Сметана — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Паприка — 2 ч. л.

Сушёный чеснок — 2 ч. л.

Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.

Картофель — 4–5 шт.

Кабачок — 1 шт. (средний)

Лук репчатый — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Помидор — 1–2 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление

Куриные голени смешайте со сметаной, соевым соусом, паприкой, сушёным чесноком и перцем, затем оставьте мариноваться на 30 минут. Картофель и кабачок нарежьте кубиками, лук полукольцами, болгарский перец соломкой, а помидор дольками. Овощи выложите в форму для запекания, посолите и перемешайте. Сверху разместите маринованные куриные ножки. Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 40–60 минут до румяности курочки и готовности овощей. Приятного аппетита!

