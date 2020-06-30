Борющийся с лейкемией Тиньков переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/25e68cca-bad2-11ea-be7f-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский предприниматель Олег Тиньков, который борется с лейкемией, сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад.

Помимо этого, добавил бизнесмен, в ходе лечения онкологического заболевания он пережил два сепсиса и «ещё кучу побочек».

Я принял радикальное решение — делать пересадку костного мозга, — рассказал Тиньков в Instagram.

Он уточнил, что операция состоится в Лондоне на следующей неделе. После этого предстоят долгие месяцы реабилитации, которые, по его предположению, могут продлиться до года.

В общей сложности бизнесмену провели уже три химиотерапии. Медики, поведал Тиньков, вывели его в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне. Вместе с тем, отметил он, «небольшое количество клеток лейкемии осталось».

Предприниматель также поблагодарил семью, друзей, коллег, единомышленников и медперсонал за поддержку. Он добавил, что молится Богу, чтобы тот его спас. А также сообщил, что шансы на выздоровление есть и что намерен бороться.

При этом Тиньков подчеркнул, что основанный им бизнес находится в надёжных и профессиональных руках. Он выразил уверенность, что после кризиса компания станет сильнее многих конкурентов, и уточнил, что «Тинькофф не продаётся».

Бизнесмен выразил гордость тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и что сам многое сделал для этого. Вместе с тем, он признал, что в многочисленных интервью бывал неаккуратен в высказываниях и порою не прав. Предприниматель попросил прощения у всех, кого когда-либо мог обидеть.

Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал полгода спустя, в марте 2020-го, заявив, что основным приоритетом в его жизни является здоровье. Предприниматель объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. На фоне этого стоимость акций материнской компании TCS Group серьёзно упала на бирже, однако впоследствии начала восстанавливать позиции.

Незадолго до этого Минюст США обвинил российского бизнесмена в сокрытии информации о своих активах в момент выхода из гражданства США. По мнению ведомства, это позволило россиянину сэкономить на налогах. NEWS.ru писал, что бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии. Тинькову запрещено выезжать из Лондона. Рассмотрение дела о его экстрадиции из Великобритании в США перенесено на 13 июля.