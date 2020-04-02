Тиньков уйдёт с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Российский предприниматель Олег Тиньков заявил о намерении уйти с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка». Он передал свои права на владение акциями TCS Group в семейный траст.
Я всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи, в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями Тинькофф от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых, — отметил предприниматель.
По слова Тинькова, основным приоритетом в его жизни сейчас является здоровье. Он намерен сложить полномочия и сконцентрироваться на этой сфере жизни.
NEWS.ru ранее информировал, что предприниматель потерял около $400 млн за день, когда стало известно о его болезни.
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