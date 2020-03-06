https://static.news.ru/photo/4d61f124-5f3b-11ea-b60d-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому бизнесмену Олегу Тинькову грозит заключение до шести лет, а также штрафы и возмещение убытков за сокрытие сведений об активах на $1 млрд.

Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы, — сообщает РИА Новости.

В связи с подачей ложных налоговых деклараций бизнесмену инкриминируется «мошенничество с налогами». Правительство Соединённых Штатов полагает, что Олег Тиньков, при отказе от гражданства США, скрыл активы в размере $1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст страны.

В обвинительном заключении банкиру предъявлены обвинение по двум пунктам, в общем сложности Олегу Тинькову грозит до шести лет тюрьмы — по каждому пункту обвинения до трёх лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru ранее, Вестминстерский магистратский суд в Лондоне обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии. Кроме того, суд принял залог в £20 млн, но запретил бизнесмену выезжать из Лондона.