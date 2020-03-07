https://static.news.ru/photo/6cba4976-603b-11ea-942b-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние миллиардера Олега Тинькова, основателя Тинькофф Банка, сократилось после заявления об обнаружении у него онкологического заболевания и обвинений Минюста США в сокрытии доходов.

TCS Group, материнская компания банка, упала в цене на 22,9% по итогам торгов в Лондоне. Одна акция компании стоит сейчас $17, что меньше, чем при размещении во время IPO в 2013 году — $17,5), пишет «Коммерсант».

Ранее Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии $1 млрд при отказе от гражданства в 2013 году, после чего бизнесмен рассказал, что в октябре 2019 года ему поставили диагноз «лейкемия» — злокачественное заболевание крови.

Как писал NEWS.ru ранее, цена депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Московской Бирже снижается на 20,5% — до 1179 рублей. Котировки компании падают на фоне заявления совладельца TCS Group Олега Тинькова о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии.