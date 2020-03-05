Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков обязан сдать полиции свои российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии. Такое решение принял Вестминстерский магистратский суд.
Материалы суда свидетельствуют, что передачу документов полиции подразумевают условия залога Тинькова.
Отмечается, что ранее не было известно о кипрском гражданстве Тинькова.
Ранее Вестминстерский суд рассмотрел дело Тинькова 27 февраля. Бизнесмена обязали сдать заграничные паспорта, запретили покидать Лондон и выходить из квартиры в районе Кенсингтон после 19:00. До следующего суда Тиньков попал под круглосуточное наблюдение, его обязали трижды в неделю отмечаться в полиции.
Как писал NEWS.ru, Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США. Суд принял залог, но запретил бизнесмену выезжать из Лондона.
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