https://static.news.ru/photo/c229a526-5eb7-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков обязан сдать полиции свои российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии. Такое решение принял Вестминстерский магистратский суд.

Материалы суда свидетельствуют, что передачу документов полиции подразумевают условия залога Тинькова.

Отмечается, что ранее не было известно о кипрском гражданстве Тинькова.

Ранее Вестминстерский суд рассмотрел дело Тинькова 27 февраля. Бизнесмена обязали сдать заграничные паспорта, запретили покидать Лондон и выходить из квартиры в районе Кенсингтон после 19:00. До следующего суда Тиньков попал под круглосуточное наблюдение, его обязали трижды в неделю отмечаться в полиции.

Как писал NEWS.ru, Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США. Суд принял залог, но запретил бизнесмену выезжать из Лондона.