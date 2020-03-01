https://static.news.ru/photo/67b03d24-5be4-11ea-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США. Суд принял залог, но запретил бизнесмену выезжать из Лондона, пишет Daily Express со ссылкой на свой источник.

По информации издания, Вестминстерский суд рассмотрел дело Тинькова 27 февраля. Бизнесмена обязали сдать заграничные паспорта, запретили покидать Лондон и выходить из квартиры в районе Кенсингтон после 19:00. До следующего суда Тиньков попал под круглосуточное наблюдение, его обязали трижды в неделю отмечаться в полиции.

Американская прокуратура выдала предварительный ордер на его арест. США обвинили [Тинькова. — NEWS.ru,] в создании ложной налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год, — сообщает издание.

В Daily Express отметили, что переданные россиянином £20 млн стали одним из крупнейших когда-либо заплаченных судебных залогов. Состояние бизнесмена оценивается в $2,5 миллиарда.

Как писал NEWS.ru, акции российского Тинькофф Банка потеряли 11,44% в день оглашения сведений о претензиях американской налоговой службы к владельцу компании, который до 2013 года был гражданином США.