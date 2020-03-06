https://static.news.ru/photo/9b0f0404-5fbb-11ea-81bf-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что врачи поставили ему диагноз «острая лейкемия».

По его словам, он узнал, что болен, в октябре прошлого года, но долго не хотел рассказывать об этом.

Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь, — передаёт РБК слова бизнесмена.

Тиньков также сообщил, что на сегодняшний день уже прошёл несколько курсов химиотерапии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российскому бизнесмену Олегу Тинькову грозит заключение до шести лет, а также штрафы и возмещение убытков за сокрытие сведений об активах на $1 млрд.