Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что врачи поставили ему диагноз «острая лейкемия».
По его словам, он узнал, что болен, в октябре прошлого года, но долго не хотел рассказывать об этом.
Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь, —
передаётРБК слова бизнесмена.
Тиньков также сообщил, что на сегодняшний день уже прошёл несколько курсов химиотерапии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российскому бизнесмену Олегу Тинькову грозит заключение до шести лет, а также штрафы и возмещение убытков за сокрытие сведений об активах на $1 млрд.
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