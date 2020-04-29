Предварительное слушание по делу Тинькова перенесено в Лондоне на 13 июля

Рассмотрение дела об экстрадиции банкира Олега Тинькова из Великобритании в США перенесено на 13 июля.
Рассмотрение дела запрашиваемого вами лица запланировано в следующий раз на 13 июля 2020 года в зале номер три, — заявили журналистам ТАСС в Вестминстерском магистратском суде Лондона.
Ранее предварительное слушание по делу Тинькова должно было пройти 27 апреля. Бизнесмен по-прежнему не должен покидать Лондон, условия его освобождения под залог сохраняются.
Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.
6 марта бизнесмен рассказал, что с октября 2019 года болен лейкемией в острой форме. Он подчеркнул, что прошёл уже несколько курсов химиотерапии. Позже Тиньков рассказал, что уйдёт с поста главы совета директоров Тинькофф банка.
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