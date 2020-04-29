Предварительное слушание по делу Тинькова перенесено в Лондоне на 13 июля

https://static.news.ru/photo/e37d0d06-8a15-11ea-a7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/olegtinkov

Рассмотрение дела об экстрадиции банкира Олега Тинькова из Великобритании в США перенесено на 13 июля.

Рассмотрение дела запрашиваемого вами лица запланировано в следующий раз на 13 июля 2020 года в зале номер три, — заявили журналистам ТАСС в Вестминстерском магистратском суде Лондона.

Ранее предварительное слушание по делу Тинькова должно было пройти 27 апреля. Бизнесмен по-прежнему не должен покидать Лондон, условия его освобождения под залог сохраняются.

Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

6 марта бизнесмен рассказал, что с октября 2019 года болен лейкемией в острой форме. Он подчеркнул, что прошёл уже несколько курсов химиотерапии. Позже Тиньков рассказал, что уйдёт с поста главы совета директоров Тинькофф банка.