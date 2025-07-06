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06 июля 2025 в 08:54

До завтрака или после? В споре о чистке зубов по утрам поставлена точка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Споры о том, когда правильно чистить зубы утром — до завтрака или после, ведутся давно. Стоматологи единодушны: оптимальное время — сразу после пробуждения, еще до первого приема пищи.

За ночь во рту скапливается множество бактерий, которые активно размножаются в условиях пониженного слюноотделения. Если сначала позавтракать, все эти микроорганизмы попадут прямиком в желудок.

После утренней чистки желательно выждать 20–30 минут перед едой, особенно если в меню есть кислые продукты — соки, фрукты, кофе. Кислота временно смягчает эмаль, и щетка может ее повредить. После завтрака лучше просто прополоскать рот водой или использовать ополаскиватель. Для дополнительной защиты можно жевать жвачку без сахара в течение 5–10 минут.

Такой простой, но научно обоснованный подход поможет сохранить зубы крепкими, а улыбку — белоснежной. Попробуйте — и уже через неделю заметите разницу!

Ранее сообщалось об утренних привычках, которые делают старше. Избегайте этого, и ваш организм обязательно отблагодарит.

зубы
утро
стоматологи
советы
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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