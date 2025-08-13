Болгарское лечо — не просто закуска! Настоящий кусочек лета в банке

Болгарское лечо — не просто закуска! Настоящий кусочек лета в банке

Болгарское лечо — не просто закуска, а настоящий кусочек лета в банке! Густое, насыщенное, с идеальным балансом сладости и пикантности, оно станет любимой добавкой к мясу, гарнирам или просто намазкой на свежий хлеб.

Ингредиенты

Помидоры — 4 кг

Болгарский перец — 3 кг

Чеснок очищенный — 1 стакан (около 150 г)

Горький перец — 1 стручок

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 стакан (200 г)

Растительное масло — 1 стакан (200 мл)

Приготовление

Пропустите помидоры, чеснок и горький перец через мясорубку или измельчите в блендере. Перелейте полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и растительное масло. Доведите до кипения и варите на среднем огне 15 минут, периодически помешивая. Болгарский перец нарежьте крупными полосками или кубиками. Добавьте к томатной массе и продолжайте варить ещё 20 минут с момента закипания. Готовое лечо должно быть густым, с мягким, но не разваренным перцем. Разложите горячую закуску по стерилизованным банкам, сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.