13 августа 2025 в 10:00

Болгарское лечо — не просто закуска! Настоящий кусочек лета в банке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Болгарское лечо — не просто закуска, а настоящий кусочек лета в банке! Густое, насыщенное, с идеальным балансом сладости и пикантности, оно станет любимой добавкой к мясу, гарнирам или просто намазкой на свежий хлеб.

Ингредиенты

  • Помидоры — 4 кг
  • Болгарский перец — 3 кг
  • Чеснок очищенный — 1 стакан (около 150 г)
  • Горький перец — 1 стручок
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 стакан (200 г)
  • Растительное масло — 1 стакан (200 мл)

Приготовление

  1. Пропустите помидоры, чеснок и горький перец через мясорубку или измельчите в блендере. Перелейте полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и растительное масло. Доведите до кипения и варите на среднем огне 15 минут, периодически помешивая.
  2. Болгарский перец нарежьте крупными полосками или кубиками. Добавьте к томатной массе и продолжайте варить ещё 20 минут с момента закипания. Готовое лечо должно быть густым, с мягким, но не разваренным перцем.
  3. Разложите горячую закуску по стерилизованным банкам, сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

лечо
соленья
закатки
простой рецепт
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
