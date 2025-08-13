Нужна только соль: квашеная капуста по классическому рецепту

Квашеная капуста по классическому рецепту — это хрустящая, сочная закуска с ярким кисло-соленым вкусом и натуральным ароматом ферментированных овощей! Для ее приготовления нужна только капуста и соль.

Рецепт: нашинкуйте 3 кг белокочанной капусты, перетрите с 60 г соли (2 ст. л. без горки) руками до появления сока. Плотно уложите в эмалированную или стеклянную емкость, придавите грузом (например, банкой с водой). Оставьте при комнатной температуре на три дня, ежедневно протыкая деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газы.

Готовая капуста приобретает приятную кислинку, сохраняет хруст и насыщается полезными пробиотиками. Храните в холодильнике — такой простой рецепт раскрывает истинный вкус капусты без добавок.

