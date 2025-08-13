Квашеная капуста за 2 дня: экспресс-рецепт на 2 кг кочанов и 1 морковь

Квашеная капуста за 2 дня: экспресс-рецепт на 2 кг кочанов и 1 морковь

Быстрая квашеная капуста — это хрустящая пикантная закуска с яркой кислинкой, которая будет готова уже через 2 дня!

Экспресс-рецепт: нашинкуйте 2 кг капусты, натрите 1 крупную морковь. Смешайте овощи с 40 г соли и 20 г сахара, тщательно помните руками до выделения сока. Добавьте 5 горошин черного перца и 2 лавровых листа. Плотно утрамбуйте в банку, оставив 5 см до горлышка, залейте остывшим кипятком (1 стакан воды + 1 ст. л. соли + 1 ст. л. уксуса 9%).

Оставьте при комнатной температуре на 48 часов, протыкая палочкой 2 раза в день. Капуста получается умеренно кислой, с легкой остротой и приятным хрустом. Храните в холодильнике — идеальная закуска к мясу или основа для щей.

Ранее стало известно, как приготовить бочковые огурцы за 12 часов.