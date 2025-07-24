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24 июля 2025 в 22:23

Бочковые огурцы за 12 часов! Плотные, сочные, хрустят на весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бочковые огурцы можно приготовить за 12 часов! Эти огурчики получаются с насыщенным ароматом укропа, чеснока и душистых листьев, где соль идеально подчеркивает свежий огуречный вкус.

Секрет в особом способе засолки: возьмите 1 кг мелких огурцов с пупырышками, 3 зонтика укропа, 5 листьев хрена, 3 листа вишни, 5 зубчиков чеснока, 2 ст. л. соли. Огурцы замочите на 2 часа в ледяной воде, затем плотно уложите в банку, перекладывая пряностями. Растворите соль в 1 л кипяченой воды (не кипятите!), залейте огурцы, добавьте 1 ч. л. сахара для брожения.

Оставьте при комнатной температуре на 12 часов — за это время огурцы просолятся, но останутся хрустящими. Храните в холодильнике не более 3 дней. Вкус — яркий, с легкой кислинкой и пикантной остротой, мякоть остается плотной и сочной, как у настоящих бочковых, а хрустеть такие огурчики будут на весь дом.

Ранее стало известно, как быстро приготовить малосольные зеленые помидоры.

огурцы
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домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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