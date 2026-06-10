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10 июня 2026 в 12:36

Забудь про магазинные. Делаю малосольные огурцы за сутки — хрустят громче, чем мои колени

Фото: D-NEWS.ru
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Огурцы, укроп, чеснок, хрен — и больше ничего лишнего. В этом рецепте ты поймешь, почему простота побеждает.

Ингредиенты

Огурцы — 8–10 шт., чеснок — 3–4 зубчика, перец горошком — 5–6 шт., укропные зонтики — по вкусу, листья вишни и смородины — по вкусу, листья хрена — по вкусу, соль каменная — 1 ст. л. на 400 мл воды, сахар — 1 ч. л., перец чили — 1 шт.

Как готовлю

Сначала я мою огурцы и обязательно отрезаю кончик с плодоножкой — так рассол быстрее проникает внутрь. Плотно укладываю их в банку, перекладывая чесноком, листьями и специями. В отдельной кастрюле кипячу литр воды, растворяю в ней соль и сахар и сразу заливаю этим горячим рассолом огурцы.

Оставляю банку на сутки при комнатной температуре, и на следующий день у меня готовы хрустящие малосольные огурцы с нежным вкусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Простота сработала как по нотам: огурцы остались зелеными, плотными, а рассол — прозрачным, без мути. Особенно порадовало, что чеснок не перебивает, а только подчеркивает вкус.

Мой личный лайфхак: берите самые корявые огурцы с рынка — они лучше держат форму. И никогда не используйте йодированную соль, иначе вместо хруста получите кашу. Идеально к шашлыку, но я и просто так умял полбанки.

Проверено редакцией
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