Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:52

Трамп приоткрыл завесу над трехсторонней встречей по Украине

Трамп обещал позвонить Зеленскому после встречи с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Организация второй встречи по разрешению украинского конфликта состоится лишь после результатов первой, которая пройдет 15 августа на Аляске, заявил в эфире радиостанции Fox News Radio президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хочет связаться с главой украинского государства Владимиром Зеленским, чтобы обсудить этот момент. При этом уже рассматриваются три возможные локации.

В зависимости от того, как пройдет встреча, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу. Пока не знаю, где она пройдет, но у нас есть три варианта. Один из них — остаться на Аляске, это было бы проще всего, — объяснил Трамп.

До этого западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. По словам источников, близких к ситуации, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

Ранее помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что переговоры на Аляске пройдут в формате «пять на пять». Он уточнил, что в состав обеих сторон войдут лидеры и по пять членов делегаций, а также группа экспертов. Список участников со стороны США, по словам Ушакова, должны официально объявить в Вашингтоне.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Аляска
переговоры
