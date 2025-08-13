Беру капусту, яйца и сметану — через 20 минут едим вкуснейший пирог

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 15:17

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить вкусный и сытный пирог, но нет времени возиться с тестом? Попробуйте этот невероятно простой рецепт капустного пирога на сковороде — всего 20 минут, и ароматное блюдо готово! Нежное тесто и сочная капустная начинка создают идеальную гармонию вкусов.

Для теста вам понадобится: 3 яйца, 200 г сметаны, 100 г майонеза и 100 г муки. Взбейте яйца с солью, добавьте сметану и майонез, затем постепенно введите муку. Тесто должно получиться однородным, по консистенции напоминающим густую сметану. Капусту (300 г) нашинкуйте тонкой соломкой и потушите на сковороде 5–7 минут до мягкости.

Смажьте сковороду маслом, вылейте половину теста, равномерно распределите капусту и залейте оставшимся тестом. Готовьте на среднем огне под крышкой 10 минут, затем аккуратно переверните и доведите до готовности еще 7–8 минут. Пирог получается золотистым снаружи и нежным внутри — идеальный вариант для быстрого завтрака или ужина!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов.

еда
рецепты
капуста
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
