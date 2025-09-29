Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:56

Этот крем-суп покоряет видом, а затем и вкусом — фиолетовая вкуснятина к обеду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крем-суп из цветной капусты представляет собой нежное и яркое блюдо, которое поражает своим необычным видом. Это сочетание отличается тонким вкусом и бархатистой текстурой, обогащенной витаминами и полезными веществами. Гармония белой и фиолетовой капусты создает не только эстетичное, но и невероятно полезное блюдо.

Для приготовления потребуется: 400 г фиолетовой цветной капусты, 300 г белой цветной капусты, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 800 мл овощного бульона, 100 мл сливок, соль, перец, оливковое масло. Лук и чеснок пассеруют на оливковом масле до прозрачности. Добавляют разобранную на соцветия капусту, заливают бульоном и варят до мягкости около 15–20 минут. Полученную массу измельчают блендером до однородной консистенции. Добавляют сливки, прогревают на медленном огне 2–3 минуты, не доводя до кипения. Секрет успеха заключается в использовании фиолетовой капусты — она придает супу не только потрясающий цвет, но и особый нежный вкус. Подают суп с гренками, орехами или семенами, создавая контраст текстуры и цвета.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

