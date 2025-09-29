Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 16:44

Очевидцы рассказали о нападении на пенсионерку из-за лавочки во дворе

Мужчина плюнул в лицо пенсионерке и выбросил ее костыль в Красноярске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске во дворе дома на улице Мичурина мужчина оскорбил пожилую женщину, плюнул ей в лицо и выбросил костыль, сообщает ТВК. По словам очевидцев, конфликт возник после того, как женщина попросила его уступить лавочку и не распивать спиртное на детской площадке.

Инцидент произошел 27 сентября примерно в 15:00. Компания мужчин распивала спиртное на лавочке у детской площадки. Гулявшая с псом 78-летняя пенсионерка попросила их уступить место и сделала замечание из-за распития спиртных напитков.

Рядом сидели друзья и даже слова не сказали в защиту пожилой женщины, которая попросила уйти с лавочек и не пить, так как гуляют ребятишки и сидят пенсионеры, выгуливают собак. Именно на той лавочке, где она всегда сидит, потому что она ниже, а у нее больные ноги. Она даже с собой носит картоночку из пенопласта, — отметили очевидцы.

Мужчина пнул собаку пенсионерки, плюнул на нее и надел ей на голову контейнер с салатом из свеклы. Женщина ударила его костылем, но обидчик отобрал и выбросил его. Сотрудники правоохранительных органов нашли 45-летнего местного жителя. Он извинился перед пенсионеркой и «всем обществом».

Красноярск
Красноярский край
нападения
пенсионеры
