14 августа 2025 в 18:05

Вкусные капустные котлетки: едим и не толстеем — меньше 100 ккал!

Котлеты из капусты: рецепт для худеющих Котлеты из капусты: рецепт для худеющих Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты — настоящее спасение для любителей вкусно поесть без вреда для талии. Они получаются такими сочными, что даже убежденные мясоеды просят добавки!

Мелко нашинкуйте 500 г белокочанной капусты, посолите и помните руками, чтобы она дала сок. Добавьте 1 натертую морковь, 3 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления (можете взять манку), 1 яйцо и пучок рубленой зелени. Приправьте черным перцем, 1 ч. л. сладкой паприки и тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут — овсянка впитает лишнюю влагу и заменит муку.

Разогрейте антипригарную сковороду с 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты, и обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом, присыпав свежим укропом.

Совет: для хрустящей корочки перед жаркой обваляйте котлеты в кунжуте или панировочных сухарях из цельнозернового хлеба.

Читайте также: кабачковые оладьи по-турецки — еще один рецепт легкого и полезного ужина.

