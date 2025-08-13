Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:14

Готовим мжаве комбосто: не просто капуста, а грузинская кулинарная магия!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите попробовать настоящую грузинскую кухню? Мжаве комбосто — традиционная квашеная капуста по-грузински — станет для вас настоящим открытием! Это не просто закуска, а яркий вкусовой фейерверк: хрустящая капуста, сладковатая свекла, острота перца чили и аромат чеснока. Идеальное дополнение к мясным блюдам или самостоятельная витаминная закуска.

Для приготовления вам понадобится: белокочанная капуста, свекла, морковь, перец чили и чеснок. Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу — тонкими ломтиками (можно использовать сырую или слегка отваренную). Добавьте натертую морковь, измельченный перец чили и чеснок. Уложите все в банку, залейте рассолом (на 1 л воды — 2 ст. л. соли) и оставьте кваситься при комнатной температуре на 3–5 дней.

Секрет успеха — в выборе капусты: ранние осенние сорта получаются особенно хрустящими. Грузины часто добавляют виноградные листья для особого аромата.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

еда
капуста
Грузия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.