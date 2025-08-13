Готовим мжаве комбосто: не просто капуста, а грузинская кулинарная магия!

Хотите попробовать настоящую грузинскую кухню? Мжаве комбосто — традиционная квашеная капуста по-грузински — станет для вас настоящим открытием! Это не просто закуска, а яркий вкусовой фейерверк: хрустящая капуста, сладковатая свекла, острота перца чили и аромат чеснока. Идеальное дополнение к мясным блюдам или самостоятельная витаминная закуска.

Для приготовления вам понадобится: белокочанная капуста, свекла, морковь, перец чили и чеснок. Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу — тонкими ломтиками (можно использовать сырую или слегка отваренную). Добавьте натертую морковь, измельченный перец чили и чеснок. Уложите все в банку, залейте рассолом (на 1 л воды — 2 ст. л. соли) и оставьте кваситься при комнатной температуре на 3–5 дней.

Секрет успеха — в выборе капусты: ранние осенние сорта получаются особенно хрустящими. Грузины часто добавляют виноградные листья для особого аромата.

