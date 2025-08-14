Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 02:48

Тела трех детей обнаружены в российском городе

СК России: в одной из квартир Череповца обнаружены тела трех подростков

Автомобиль СК РФ Автомобиль СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Череповце Вологодской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тел трех детей в одной из квартир. Трагический инцидент произошел 12 августа в жилом доме на улице Наседкина, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

В квартире одного из жилых домов по улице Наседкина в городе Череповце обнаружены тела двух юношей и одной девушки — дочери хозяйки помещения. Еще одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, — говорится в официальном сообщении.

Следственные органы проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Состояние четвертого подростка, доставленного в больницу, остается тяжелым. Возможные причины трагедии пока не озвучиваются — следователи ожидают завершения всех необходимых проверок.

дети
тела
череповец
Вологодская область
