Из одной порции вышло 7 баночек! Острое экспресс-лечо «Дыхание дракона»

«Дыхание Дракона» — лечо для настоящих смельчаков! Этот адски острый соус — не для слабаков! Сладковатые нотки перца, огненная жгучесть чили и насыщенный томатный вкус создают взрывной микс. Идеальная пара к шашлыку, бургерам или просто к свежему хлебу — если осмелитесь!

Тебе понадобится: 2 кг болгарского перца, 1 кг помидоров, 5 острых перцев чили, головка чеснока, 100 мл уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 150 мл масла.

Как готовить: Перцы и помидоры прокрути через мясорубку. Чеснок и чили измельчи в блендере до пасты. Смешай все в кастрюле, добавь масло, соль, сахар. Вари 40 минут на медленном огне, в конце влей уксус. Разлей по стерильным банкам — и пусть стоит до первого смельчака!

Хранится год, но обычно съедается за месяц — несмотря на всю жгучесть. Для «драконов» послабее можно уменьшить количество чили вдвое.

