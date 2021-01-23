Более 10 человек обратились за медпомощью после демонстраций в Москве

https://static.news.ru/photo/4744468c-5e24-11eb-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная полиция проводит проверки на фоне сообщений о том, что более 10 граждан обратились к медикам за помощью в связи с полученными травмами на несанкционированной демонстрации в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В полицию поступили телефонограммы из больниц об обращении за медпомощью восьмерых мужчин в возрасте от 17 до 55 лет и четырёх женщин в возрасте от 17 до 55 лет, которые получили различные травмы головы, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также отмечается, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний: 17-летний юноша получил травмы в толпе.

Ранее NEWS.ru писал, что в ГУ МВД по Санкт-Петербургу пока не установили личность сотрудника полиции, который накануне во время несанкционированной протестной акции ударил женщину ногой в живот. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, куда была доставлена женщина, сообщили, что пострадавшая чувствует себя хорошо, она отделалась лёгкой травмой.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.